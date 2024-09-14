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Военная операция на Украине ,  
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Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинский беспилотник уничтожили над Черным морем, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Над Черным морем сбили один беспилотник
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Фото:Министерство обороны России

В прошлый раз российские силы отбивали атаку ВСУ над Черным морем 16 августа. Тогда было уничтожено пять БПЛА самолетного типа и два безэкипажных катера.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО в регионе. Сначала он рассказал, что российские военные сбили один беспилотник над Черным морем, а позже добавил, что были сбиты три дрона.

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Теги
Минобороны Черное море ВСУ

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