Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинский беспилотник уничтожили над Черным морем, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

В прошлый раз российские силы отбивали атаку ВСУ над Черным морем 16 августа. Тогда было уничтожено пять БПЛА самолетного типа и два безэкипажных катера.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО в регионе. Сначала он рассказал, что российские военные сбили один беспилотник над Черным морем, а позже добавил, что были сбиты три дрона.