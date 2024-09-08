В Хабаровском крае подростки камнем разбили окна избирательного участка

Два подростка разбили окна в одном из избирательных участков в Хабаровском крае, их задержали, сообщает пресс-служба краевого избиркома.

«Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования», — говорится в публикации. Там отметили, что документы и урны не пострадали. Окна на участке оперативно заменили — он начал работу в штатном режиме.

Региональные выборы проходят с 6 по 8 сентября. В ходе голосования граждане должны избрать глав 21 региона: в 13 субъектах они будут очередными, то есть у действующего губернатора истекает срок полномочий, а в восьми, включая Хабаровский край, — досрочными.