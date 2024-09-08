В Хабаровском крае подростки камнем разбили окна избирательного участка
Два подростка разбили окна в одном из избирательных участков в Хабаровском крае, их задержали, сообщает пресс-служба краевого избиркома.
«Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования», — говорится в публикации. Там отметили, что документы и урны не пострадали. Окна на участке оперативно заменили — он начал работу в штатном режиме.
Региональные выборы проходят с 6 по 8 сентября. В ходе голосования граждане должны избрать глав 21 региона: в 13 субъектах они будут очередными, то есть у действующего губернатора истекает срок полномочий, а в восьми, включая Хабаровский край, — досрочными.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов