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Военная операция на Украине ,  
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Пять человек пострадали в Горловке при атаке ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пять человек пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки при применении противником ствольной артиллерии пострадала женщина 1966 года рождения. Также при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ во время тушения пожара частного нежилого дома пострадали три сотрудника МЧС России», — написал он в телеграм-канале.

Еще одна пострадавшая из поселка Галицыновка, в результате обстрела она получила ранения средней степени тяжести.

В Никитовском районе Горловки также были повреждены три жилых дома, два частных автомобиля и автоцистерна МЧС.

По данным Пушилина, вооруженные формирования Украины (ВФУ) совершили шесть вооруженных атак, они выпустили более 10 боеприпасов. Также была применена ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный беспилотник.

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Фото:МЧС России

Ранее, 4 сентября, ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку «Сокол» в Донецке. Тогда погибли двое подростков и один мужчина. Пушилин уточнил, что еще пять человек получили ранения.

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ДНР Денис Пушилин Горловка пострадавшие
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