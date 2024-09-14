Пять человек пострадали в Горловке при атаке ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пять человек пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки при применении противником ствольной артиллерии пострадала женщина 1966 года рождения. Также при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ во время тушения пожара частного нежилого дома пострадали три сотрудника МЧС России», — написал он в телеграм-канале.

Еще одна пострадавшая из поселка Галицыновка, в результате обстрела она получила ранения средней степени тяжести.

В Никитовском районе Горловки также были повреждены три жилых дома, два частных автомобиля и автоцистерна МЧС.

По данным Пушилина, вооруженные формирования Украины (ВФУ) совершили шесть вооруженных атак, они выпустили более 10 боеприпасов. Также была применена ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный беспилотник.

Ранее, 4 сентября, ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку «Сокол» в Донецке. Тогда погибли двое подростков и один мужчина. Пушилин уточнил, что еще пять человек получили ранения.