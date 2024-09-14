Курская епархия приняла около 30 тыс. беженцев

Фото: Курская епархия Русской Православной Церкви

Курская епархия разместила в своих пунктах временного размещения (ПВР) около 30 тыс. человек, рассказал «РИА Новости» дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев.

Епархия начала принимать беженцев сразу после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, отметил дьякон. Первым делом они открыли пункт сбора помощи, а грузовики разгружали прихожане и священнослужители.

Некоторые беженцы уже вернулись домой. Другие пока находятся в ПВР.

Курская и Рыльская епархии давно помогают военным в зоне военной операции, поделился Королев. Священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Кроме того, епархии регулярно отравляют продукты и вещи.

Каждое воскресенье на складе выдачи для беженцев проводят концерты, на которых выступают певцы и музыканты.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с того времени там продолжаются бои.

Власти тогда начали эвакуацию приграничных районов, а в регионе объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

К 22 августа из приграничных районов Курской области выехали 133 тыс. человек, сообщал врио губернатора Алексей Смирнов. На тот момент всего было развернуто 524 лагеря временного размещения вместимостью 64 тыс. человек, из них 20 тыс. развернуто Москвой, 25 тыс. — в других регионах. С тех пор официальных данных не было.