Посольство России заявило об обращениях от желающих переехать британцев

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Более 30 граждан Великобритании задумались над переездом в Россию после указа президента России Владимира Путина о возможности получения разрешения на временное проживание (ВНЖ) иностранцам, которые разделяют традиционные российские ценности. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-группу посольства России в Лондоне.

«С 19 августа сего года и по настоящее время посольством России в Великобритании и генеральным консульством России в Эдинбурге суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране [России] в соответствии с указом президента России [Владимира Путина]», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в основном речь идет о подданных Великобритании.

Указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» президент подписал 19 августа.

Согласно документу, иностранцы могут получить ВНЖ на три месяца вне квоты, если они не согласны с идеологией властей своих стран. Кроме этого, им не нужно будет подтверждать владение русским языком, знание истории России и законодательства.