Иран вывел на орбиту исследовательский спутник Chamran-1
Аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно запустили иранский исследовательский спутник Chamran-1, сообщает агентство IRNA.
Спутник весом около 60 кг вывела на орбиту ракета-носитель Qaem-100. Он достиг высоты 550 км и через несколько часов послал первые сигналы.
По информации агентства, основная задача спутника состоит в тестировании программного и аппаратного обеспечения для проверки технологии орбитального маневрирования. Он также будет оценивать работу подсистем движения на холодном газе и производительность подсистем навигации и управления ситуацией.
В конце января Аэрокосмические силы КСИР запустили в космос исследовательский спутник «Сорайя». За 11 минут спутник достиг орбиты на высоте 750 км над Землей.
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