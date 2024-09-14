МИД предложил «менять характер сигнализации» об угрозе эскалации

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Вербальные сигналы России в адрес западных стран об опасности эскалации не дают эффекта, значит, нужно менять «характер сигнализации», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Мы знаем о том, что соответствующие решения [Запада насчет ударов вглубь российской территории] были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — заявил он.

«К сожалению, должного эффекта вербальные сигналы не дают либо дают редко и слабо. Значит, характер сигнализации необходимо поменять», — сказал он в интервью ТАСС. Он также призвал «политическое и военное руководство противников» России взвесить тяжесть последствий из-за их безответственных действий.

Украина долгое время добивается от западных партнеров разрешения бить переданным ими оружием вглубь России. Президент Владимир Путин 12 августа заявил, что применение вооружений большой дальности для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». В Кремле назвали эти слова «предельно четкими» и выразили уверенность, что они «достигли своих адресатов».