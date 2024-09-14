МИД предложил «менять характер сигнализации» об угрозе эскалации
Вербальные сигналы России в адрес западных стран об опасности эскалации не дают эффекта, значит, нужно менять «характер сигнализации», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.
«Мы знаем о том, что соответствующие решения [Запада насчет ударов вглубь российской территории] были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — заявил он.
«К сожалению, должного эффекта вербальные сигналы не дают либо дают редко и слабо. Значит, характер сигнализации необходимо поменять», — сказал он в интервью ТАСС. Он также призвал «политическое и военное руководство противников» России взвесить тяжесть последствий из-за их безответственных действий.
Украина долгое время добивается от западных партнеров разрешения бить переданным ими оружием вглубь России. Президент Владимир Путин 12 августа заявил, что применение вооружений большой дальности для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». В Кремле назвали эти слова «предельно четкими» и выразили уверенность, что они «достигли своих адресатов».
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал телеканал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов