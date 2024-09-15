Ефимов рассказал о реорганизации двух участков в районе Ивановское

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Власти Москвы приняли решение включить в столичную программу комплексного развития территорий (КРТ) два участка на востоке города. Там впоследствии появится современный квартал с недвижимостью различного назначения. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки располагаются по одному адресу — Прокатная улица, вл. 4 — в районе Ивановское. Совокупная их площадь составляет 2,4 га. Как отмечают в мэрии, сейчас там находятся устаревшие объекты, но впоследствии тут появится порядка 45 тыс. кв. м недвижимости. Три четверти площадей придется на жилье, остальное — общественно-деловые объекты, в частности, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

По оценкам заммэра Ефимова, проект потребует почти 8 млрд руб. инвестиций, тогда как после его реализации городской бюджет будет получать без малого 200 млн руб. ежегодно. «Кроме того, здесь будет создано порядка 450 новых рабочих мест», — добавил он.

В ближайшее время столичные власти объявят дату аукциона за право реорганизации данных участков. Привлечение частного девелопера на торгах — один из способов реализации проектов КРТ, два других — реорганизация силами нынешних владельцев земли либо городским оператором.