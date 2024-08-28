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В Китае легкомоторный самолет упал на шоссе. Видео
Кадры посадки легкомоторного самолета на шоссе
В китайском городе Далянь небольшой легкомоторный самолет приземлился на автомобильное шоссе. На кадрах, которые опубликовали местные издания, видно, как самолет под углом заходит на шоссе, ударяется о зеленую разделительную полосу и падает на проезжую часть.
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