В Китае легкомоторный самолет упал на шоссе. Видео

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В китайском городе Далянь небольшой легкомоторный самолет приземлился на автомобильное шоссе. На кадрах, которые опубликовали местные издания, видно, как самолет под углом заходит на шоссе, ударяется о зеленую разделительную полосу и падает на проезжую часть.