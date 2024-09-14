В Москве арестовали полицейского, подозреваемого в торговле наркотиками

Суд в Москве арестовал сотрудника полиции, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Сотруднику правоохранительных органов предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса.

По версии следствия, 34-летний полицейский хранил и перевозил в своем автомобиле запрещенные вещества для продажи. Во время обыска в его машине нашли более 20 свертков с наркотиками и психотропными веществами, в том числе мефедрон и амфетамин.

В конце августа полиция задержала в Москве внештатного работника пункта выдачи заказов маркетплейса Ozon по подозрению в продаже запрещенных веществ, позднее ее арестовали. Телеграм-канал Mash сообщал, что при обыске у девушки нашли 40 свертков с неизвестным веществом и весы. Как рассказали в Ozon, ПВЗ, в котором работала сотрудница, закрыли.