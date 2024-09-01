Суд арестовал подозреваемую в наркоторговле сотрудницу ПВЗ Ozon

Чертановский районный суд Москвы арестовал сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Анастасию Тормосину за продажу наркотиков, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

30 августа пресс-служба Ozon заявила РБК, что полиция задержала в столице внештатного работника ПВЗ компании по подозрению в продаже запрещенных веществ.

Тормосиной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 30 октября 2024 года. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» 4. 4 ст. 228.1 УК — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Телеграм-канал Mash сообщал, что подозрения полиции упали на 15-летнюю сотрудницу пункта выдачи Ozon на Варшавском шоссе в Москве. Девушка фасовала вещества на рабочем месте и передавала курьеру. По данным телеграм-канала, студентку московского кинологического колледжа им. А.Н. Скрябина задержали в ПВЗ, при обыске у нее обнаружили 40 свертков с неизвестным веществом и весы.

В Ozon отметили, что пункт, в котором работала сотрудница, закрыли, служба безопасности компании изучает обстоятельства произошедшего. Маркетплейс подчеркивает, что курьеры не принимали участия в сбыте, а изъятые у работника пункта вещества не продавались через витрину Ozon и не проходили через систему логистики компании.

В августе Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок (БАД) с запрещенными веществами. В ходе мониторинга специалисты выявили ашваганду, якорцы стелящиеся, эфедру, каву-каву и листья коки. Все это запрещено использовать в составе БАДа.