Тимберлейка приговорили к общественным работам за пьяное вождение
Обладателя четырех премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми» Джастина Тимберлейка в окружном суд штата Нью-Йорк приговорили к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде, сообщило агентство Associated Press.
Артист сможет сам выбрать, в какой некоммерческой организации отбывать наказание. Кроме того, Тимберлейку выписали штраф в размере $500 с доплатой $250.
Певец признал вину, суд обязал его сделать публичное заявление об опасности вождения в пьяном виде.
В июне 2024 года Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в Саг-Харборе на востоке Лонг-Айленда.
Певец еще в 2019 году рассказывал о проблемах с алкоголем. С употреблением связан скандал из-за публикации фотографии, на которой певец держал за руку свою партнершу по фильму «Палмер» Элишу Уэйнрайт на веранде бара в Новом Орлеане. Этот случай чуть не привел Тимберлейка к расставанию с женой — актрисой Джессикой Бил.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов