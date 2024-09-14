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Тимберлейка приговорили к общественным работам за пьяное вождение

Обладателя четырех премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми» Джастина Тимберлейка в окружном суд штата Нью-Йорк приговорили к 25 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде, сообщило агентство Associated Press.

Артист сможет сам выбрать, в какой некоммерческой организации отбывать наказание. Кроме того, Тимберлейку выписали штраф в размере $500 с доплатой $250.

Певец признал вину, суд обязал его сделать публичное заявление об опасности вождения в пьяном виде.

Джастина Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в нетрезвом виде
Общество
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В июне 2024 года Тимберлейка задержали в Нью-Йорке за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в Саг-Харборе на востоке Лонг-Айленда.

Певец еще в 2019 году рассказывал о проблемах с алкоголем. С употреблением связан скандал из-за публикации фотографии, на которой певец держал за руку свою партнершу по фильму «Палмер» Элишу Уэйнрайт на веранде бара в Новом Орлеане. Этот случай чуть не привел Тимберлейка к расставанию с женой — актрисой Джессикой Бил.

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Теги
Джастин Тимберлейк вождение в пьяном виде общественные работы
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