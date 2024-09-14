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Глава Минздрава Приморья призвал «делать детей» между работами

Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов заявил о необходимости для россиян заводить детей в перерывах между работами. Об этом он рассказал в интервью «ФедералПресс» в ходе Восточного экономического форума.

По мнению Шестопалова, жителям региона следует рожать больше детей.

«Необходимо беречь друг друга, рожать детей, их, соответственно, конечно же, воспитывать, не просто рожать», — сказал он.

Журналистка уточнила, как заводить большую семью гражданам, которые работают по 12 часов. По словам министра, рожать детей следует «в перерывах» между работами.

Сильная занятость на работе не оправдание, чтобы не планировать ребенка, считает чиновник. Если ребенка не с кем оставить дома, его нужно брать с собой на работу, добавил Шестопалов.

Эксперты оценили, как изменились планы россиян по рождению детей
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее авторы из НИУ ВШЭ выпустили исследование «Репродуктивные намерения россиян в 2022–2023 годах: роль субъективных факторов». Согласно данным экспертов, 60,2% из тех россиян, кто хотел иметь детей до шоков 2022 года, сообщили, что их планы не изменились. При этом 21% участников опроса отметили, что отложили планы по рождению ребенка.

В исследовании также приводится портрет типичного респондента. Он состоит в браке и работает по найму, живет в городе в двухкомнатной квартире и оценивает свои жилищные условия как хорошие, а материальное состояние — как среднее.

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Приморский край Дети Семья
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