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Военная операция на Украине ,  
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Байден и Стармер не обсуждали разрешение ВСУ наносить удары по России

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Военная операция на Украине

Президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер подтвердили поддержку Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден и Стармер в ходе личной встречи обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих интерес для обеих сторон, заявили в Белом доме.

«Они подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», — говорится в сообщении.

При этом Белый дом не сообщил о решении американского президента разрешить дальние удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами вглубь территории России.

Байден и Стармер выразили озабоченность сотрудничеством России с Ираном и Северной Кореей в военной сфере. Кроме того, стороны подтвердили поддержку Израиля в противостоянии с ХАМАС.

Белый дом заявил о серьезном отношении к словам Путина об ударах
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Джон Кирби

12 сентября Путин заявил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не способен наносить такие удары самостоятельно: они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми тот не располагает.

В США заявили, что серьезно воспринимают слова президента России. Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон не менял подхода к ограничениям на применение Киевом американского оружия.

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Военная операция на Украине Россия Джо Байден Кир Стармер
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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