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Политика ,  
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Пентагон анонсировал строительство судов-заправщиков на $6,7 млрд

Пентагон сообщил о контракте на $6,7 млрд на строительство судов-заправщиков

Пентагон объявил о заключении контракта на сумму более $6,7 млрд на строительство судов-заправщиков для нужд американских Военно-морских сил. Сообщение размещено на официальном сайте военного ведомства.

«Компания National Steel and Shipbuilding из Сан-Диего, штат Калифорния, получила контракт на закупки с фиксированной ценой на сумму $6 754 785 160 млрд на детальное проектирование и строительство восьми танкеров-заправщиков John Lewis класса T-AO 205», — говорится в сообщении.

Работы будут выполняться в основном в штатах Калифорния (56%), Мичиган (8%) и Вирджиния (4%), а также в Мексике (6%). Средства на строительство выделены в рамках финансирования ВМС на 2024 финансовый.

Танкеры класса John Lewis имеют водоизмещение в 22,5 тыс. тонн, оснащены базовыми возможностями самообороны, включая управляемое экипажем зенитное оружие и торпедные ловушки AN/SLQ-25 Nixie. Строительство первых шести кораблей этого класса началось в 2016 году.

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Фото: Mario Tama / Getty Images

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