Пентагон анонсировал строительство судов-заправщиков на $6,7 млрд

Пентагон сообщил о контракте на $6,7 млрд на строительство судов-заправщиков

Пентагон объявил о заключении контракта на сумму более $6,7 млрд на строительство судов-заправщиков для нужд американских Военно-морских сил. Сообщение размещено на официальном сайте военного ведомства.

«Компания National Steel and Shipbuilding из Сан-Диего, штат Калифорния, получила контракт на закупки с фиксированной ценой на сумму $6 754 785 160 млрд на детальное проектирование и строительство восьми танкеров-заправщиков John Lewis класса T-AO 205», — говорится в сообщении.

Работы будут выполняться в основном в штатах Калифорния (56%), Мичиган (8%) и Вирджиния (4%), а также в Мексике (6%). Средства на строительство выделены в рамках финансирования ВМС на 2024 финансовый.