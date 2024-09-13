Мебельный цех загорелся на 3,6 тыс. кв. м в подмосковной Шатуре

Фото: Андрей Кирсанов / ТАСС

Пожарные локализовали на 3,6 тыс. кв. м возгорание на мебельной фабрике в подмосковной Шатуре, сообщило МЧС.

Там отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

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Возгорание продолжают тушить примерно 70 специалистов с помощью 14 единиц техники.