 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Маск назвал ракету Starship спасением человечества от вымирания

Многоразовые сверхтяжелые ракеты Starship компании SpaceX уберегут людей от вымирания на планете, заявил американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х (бывший Twitter).

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия», — написал Маск.

Предприниматель также пожаловался на государственное регулирование в США. По его мнению, оно становится все более удушающим с каждым годом. Из-за бюрократии в будущем все крупные американские проекты могут оказаться незаконными, добавил Маск.

Маск пообещал запустить Starship к Марсу через два года
Технологии и медиа

Starship — это самая большая и самая мощная из когда-либо созданных ракет. Она предназначена для многоразовой доставки людей и грузов на Луну и Марс, а также полетов до орбиты Земли и других космических объектов, например МКС. SpaceX уже инвестировала в проект больше $3 млрд и планирует вложить еще как минимум $2 млрд.

В начале сентября Маск заявил, что космический корабль Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. По словам бизнесмена, если посадка пройдет успешно, то пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года. Главная цель полетов — создать «самодостаточный город» на Марсе через 20 лет, заключил предприниматель.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Илон Маск SpaceX космос
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск пообещал запустить Starship к Марсу через два года
Технологии и медиа
Маск назвал сроки нового испытания ракеты Starship после неудачного пуска
Технологии и медиа
Маск предрек третью мировую войну из-за разрешения Киеву бить по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
В Кизляре произошел крупный пожар на рыбном заводеОбщество, 00:32
Маск назвал ракету Starship спасением человечества от вымиранияТехнологии и медиа, 00:12
Крупнейшая энергетическая компания Вены откажется от газа из РоссииБизнес, 00:11
15 лет без Патрика Суэйзи. Какие роли вписали его имя в историю киноLife, 00:01
Топ главных событий тура РПЛСпорт, 00:00
Антонов рассказал о звонках после заявлений Путина об ударах по РоссииПолитика, 13 сен, 23:57
FT сообщила о сомнениях Запада в эффективности ударов Storm ShadowПолитика, 13 сен, 23:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Истребители ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетовПолитика, 13 сен, 23:32
Папа римский Франциск заявил, что и Трамп, и Харрис «против жизни»Политика, 13 сен, 23:12
В США заявили о внимании к словам Путина о последствиях ударов по РоссииПолитика, 13 сен, 23:04
Госдеп заявил, что СМИ под санкциями могут заниматься журналистикойПолитика, 13 сен, 22:52
Пентагон предупредил, что $5,9 млрд для Киева «рискуют сгореть»Политика, 13 сен, 22:45
Житель Самарской области рассказал, как наугад выиграл в лотерею ₽56 млнОбщество, 13 сен, 22:16
Министра труда Северной Осетии обвинили в превышении полномочийОбщество, 13 сен, 22:12