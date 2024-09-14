Маск назвал ракету Starship спасением человечества от вымирания

Многоразовые сверхтяжелые ракеты Starship компании SpaceX уберегут людей от вымирания на планете, заявил американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х (бывший Twitter).

«Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия», — написал Маск.

Предприниматель также пожаловался на государственное регулирование в США. По его мнению, оно становится все более удушающим с каждым годом. Из-за бюрократии в будущем все крупные американские проекты могут оказаться незаконными, добавил Маск.

Starship — это самая большая и самая мощная из когда-либо созданных ракет. Она предназначена для многоразовой доставки людей и грузов на Луну и Марс, а также полетов до орбиты Земли и других космических объектов, например МКС. SpaceX уже инвестировала в проект больше $3 млрд и планирует вложить еще как минимум $2 млрд.

В начале сентября Маск заявил, что космический корабль Starship сможет отправиться к Марсу в непилотируемом режиме через два года. По словам бизнесмена, если посадка пройдет успешно, то пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года. Главная цель полетов — создать «самодостаточный город» на Марсе через 20 лет, заключил предприниматель.