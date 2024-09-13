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Военная операция на Украине ,  
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Антонов рассказал о звонках после заявлений Путина об ударах по России

Сюжет
Военная операция на Украине

Послу России в США Анатолию Антонову поступили звонки от экс-чиновников после заявлений президента Владимира Путина о последствиях возможного разрешения для Украины наносить удары вглубь российской территории. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями, я просто говорил о том, что «коллеги, не играйте с огнем», — сказал Антонов

Посол не уточнил, с кем конкретно обсуждал заявление Путина.

Также Антонов отметил, что США не хотят говорить с Россией по поводу переговоров Москвы и Киева. «Разговор на эту тему неприятен им. Они говорят, что они не управляют украинцами», — заявил дипломат.

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Путин 12 сентября предупредил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по российской территории продемонстрирует, «что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не может наносить такие удары самостоятельно, подобные атаки возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, только военнослужащие блока могут вносить полетные задания, сказал Путин.

Антонов рассказал о звонках после заявлений Путина об ударах по России
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Военная операция на Украине Анатолий Антонов Россия США
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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