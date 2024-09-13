Антонов рассказал о звонках после заявлений Путина об ударах по России

Послу России в США Анатолию Антонову поступили звонки от экс-чиновников после заявлений президента Владимира Путина о последствиях возможного разрешения для Украины наносить удары вглубь российской территории. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями, я просто говорил о том, что «коллеги, не играйте с огнем», — сказал Антонов

Посол не уточнил, с кем конкретно обсуждал заявление Путина.

Также Антонов отметил, что США не хотят говорить с Россией по поводу переговоров Москвы и Киева. «Разговор на эту тему неприятен им. Они говорят, что они не управляют украинцами», — заявил дипломат.

Путин 12 сентября предупредил, что использование дальнобойного западного оружия для ударов по российской территории продемонстрирует, «что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». По его словам, Киев не может наносить такие удары самостоятельно, подобные атаки возможны только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает. Кроме того, только военнослужащие блока могут вносить полетные задания, сказал Путин.

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