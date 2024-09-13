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Общество ,  
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«Яндекс Go» начал штрафовать за использование самоката детьми

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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сервис «Яндекс Go» ввел штраф в 100 тыс. руб. за использование самоката детьми, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«С 1 сентября в «Яндекс Go» действует повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними — 100 тыс. рублей. По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса сообщил о первом случае штрафа за передачу самоката детям.

По данным телеграм-канала Baza, об этом стало известно благодаря очевидцу, который сфотографировал сразу троих подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки. По примерному времени и номеру на самокате сервис определил, где был сделан снимок и выписал штраф.

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Фото:DtRoad / Telegram

В конце мая сервисы проката самокатов, в том числе и «Яндекс», решили повысить штрафы за нарушения правил пользования электросамокатами.

Так, в частности, за езду для несовершеннолетних тогда был введен штраф 10 тыс. руб., а также предусмотрена блокировка аккаунта. А до ужесточения была только блокировка. Кроме этого за езду в нетрезвом виде штраф увеличили до 100 тыс. руб.

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