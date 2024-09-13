Астроном рассказал о захвате Землей нового спутника

Планета Земля (Фото: Markus Gann / imago stock&people / Global Look Press)

Астероид 2024 PT5, который в конце сентября приблизится к Земле, ненадолго станет мини-Луной. Факт такого захвата нового спутника планетой не уникален, но интересен, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

О приближении к земной орбите такого тела сообщили исследователи Американского астрономического общества. Ожидается, что новый спутник будет сопровождать планету с 29 сентября по 25 ноября 2024 года.

«Речь об астероиде размером примерно 10 метров», — уточнил Богачев. По его словам, в Солнечной системе несколько миллионов таких тел.

Астроном уверен, что Луна и Земля довольно быстро избавятся от него совместной гравитацией.

По его словам, событие «прямо удивительным не выглядит», но вряд ли такое случалось очень часто. «Размеры камня в 10 метров обычные. Интересным является только факт захвата краткосрочного», — сказал собеседник РБК.

По словам исследователя динамики астероидов в Центре астрофизики Гарварда и Смитсоновского института Федерики Спото, наблюдения за 2024 PT5 укрепят знания ученых о космических объектах, которые приближаются к Земле и врезаются в нее.

The New York Times отмечает, что астероиды, которые не могут избежать притяжения Земли и в конечном итоге попадают на ее орбиту, называются мини-лунами. Их трудно обнаружить и официально идентифицировать, а иногда они оказываются искусственными объектами — космическим мусором.