 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Астроном рассказал о захвате Землей нового спутника

Планета Земля
Планета Земля (Фото: Markus Gann / imago stock&people / Global Look Press)

Астероид 2024 PT5, который в конце сентября приблизится к Земле, ненадолго станет мини-Луной. Факт такого захвата нового спутника планетой не уникален, но интересен, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

О приближении к земной орбите такого тела сообщили исследователи Американского астрономического общества. Ожидается, что новый спутник будет сопровождать планету с 29 сентября по 25 ноября 2024 года.

«Речь об астероиде размером примерно 10 метров», — уточнил Богачев. По его словам, в Солнечной системе несколько миллионов таких тел.

Как выглядела «Осетровая Луна» из разных стран мира. Фотографии
Фотогалерея 

Астроном уверен, что Луна и Земля довольно быстро избавятся от него совместной гравитацией.

По его словам, событие «прямо удивительным не выглядит», но вряд ли такое случалось очень часто. «Размеры камня в 10 метров обычные. Интересным является только факт захвата краткосрочного», — сказал собеседник РБК.

По словам исследователя динамики астероидов в Центре астрофизики Гарварда и Смитсоновского института Федерики Спото, наблюдения за 2024 PT5 укрепят знания ученых о космических объектах, которые приближаются к Земле и врезаются в нее.

The New York Times отмечает, что астероиды, которые не могут избежать притяжения Земли и в конечном итоге попадают на ее орбиту, называются мини-лунами. Их трудно обнаружить и официально идентифицировать, а иногда они оказываются искусственными объектами — космическим мусором.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
астероид Земля спутник новости
Материалы по теме
«Роскосмос» допустил более ранний запуск миссий «Луна-26» и «Луна-27»
Технологии и медиа
Как выглядела «Голубая Луна». Фоторепортаж
Общество
Между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 17:50
МИД рассказал о контактах с ХАМАС для вызволения заложников-россиянПолитика, 21:21
США ввели санкции и объявили о начале кампании против RTПолитика, 21:19
В FIDE отменили решение о временном исключении Федерации шахмат РоссииСпорт, 21:19
Астроном рассказал о захвате Землей нового спутникаТехнологии и медиа, 21:11
Правительство решило повысить утильсбор для автомобилей на 70-85%Авто, 20:58
В «Сьоне» назвали дату дебюта Антона МиранчукаСпорт, 20:47
РКН заблокировал новый альбом «Касты» за «недостоверную информацию»Технологии и медиа, 20:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МИДе сочли враждебным шагом передачу Португалией ВСУ вертолетов РоссииПолитика, 20:27
Военкор Поддубный захотел познакомиться со своими спасителямиПолитика, 20:18
Белый дом заявил о серьезном отношении к словам Путина об ударахПолитика, 20:17
Суд в Москве арестовал стрелявшего по бару из автомата мужчинуОбщество, 20:14
Минтранс предложил ввести регистрацию всех электросамокатовОбщество, 20:08
Зеленский заявил, что США втрое сократили поставки ракет к HIMARSПолитика, 20:08
В Пензе поставили укрытие от ударов беспилотниковОбщество, 19:56