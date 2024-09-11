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В Москве мужчина открыл огонь из автомата по бару. Видео
В Москве мужчина открыл огонь из автомата по бару
В Москве мужчина открыл стрельбу из автомата по одному из баров после конфликта с охранником, видео инцидента опубликовала столичная прокуратура. Никто не пострадал, оружие изъяли.
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