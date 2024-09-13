В МИДе сочли враждебным шагом передачу Португалией ВСУ вертолетов России

Вертолёт Ка-32А11ВС (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россия считает враждебным шагом передачу Португалией Украине шести противопожарных российских вертолетов КА-32А11ВС. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, это «очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса «коллективного Запада».

Дипломат считает, что такие действия Португалии «свидетельствуют о практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях», которые ранее строились на взаимном уважении.

Захарова напомнила, что Лиссабон еще в октябре 2022 года сообщал о решении передать эту технику.

Так, 13 октября 2022 года министр обороны республики Элена Каррейрас объявила о намерении отправить Украине шесть пожарных вертолетов, писала португальская газета Diário de Notícias.

О завершении процесса их передачи стало известно 7 сентября 2024 года, об этом также сообщила местная газета со ссылкой на Министерство национальной обороны (MDN). По данным издания, вертолеты не имели лицензии на работу в Португалии, а один из них не работал из-за аварии. Их отправили в том же состоянии, в котором они были.