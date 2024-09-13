Британский министр назвал кота Ларри «маленьким ублюдком»
Британский министр по делам Шотландии Иан Мюррей назвал главного мышелова Соединенного Королевства, кота Ларри, «маленьким ублюдком», сообщает The Telegraph.
«По словам шотландского министра, кот Ларри — «маленький ублюдок», потому что он не позволил новому кабинету министров сфотографироваться с ним», — написала газета.
По информации издания, на ежегодном ужине CBI Scotland в Глазго Мюррей также сказал, что Ларри был «самым несчастным животным, которое вы когда-либо встречали в своей жизни», и пошутил, что в этом виновато последнее десятилетие премьер-министров-консерваторов.
На сайте кабинета министров Великобритании говорится, что Ларри имеет официальный статус главного мышелова Кабинета министров. Он находится в резиденции с 15 февраля 2011 года. Это первый кот, которому присвоен официальный титул главного мышелова.
Сейчас в Великобритании проходят выборы лидера Консервативной партии после ухода в отставку премьер-министра страны Риши Сунака в связи с провальными выборами для своей партии.
Первые два тура состоялись 4 и 10 сентября, на них голосовали только члены парламента. В полуфинал вышли четверо кандидатов, все они члены палаты общин. Это Роберт Дженрик — 33 голоса, Кеми Баденок — 28 голосов, Джеймс Клеверли — 21 голос и Том Тугендхат — 21 голос.
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