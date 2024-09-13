 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Британский министр назвал кота Ларри «маленьким ублюдком»

Ян Мюррей гладит кота Ларри
Ян Мюррей гладит кота Ларри (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Британский министр по делам Шотландии Иан Мюррей назвал главного мышелова Соединенного Королевства, кота Ларри, «маленьким ублюдком», сообщает The Telegraph.

«По словам шотландского министра, кот Ларри — «маленький ублюдок», потому что он не позволил новому кабинету министров сфотографироваться с ним», — написала газета.

По информации издания, на ежегодном ужине CBI Scotland в Глазго Мюррей также сказал, что Ларри был «самым несчастным животным, которое вы когда-либо встречали в своей жизни», и пошутил, что в этом виновато последнее десятилетие премьер-министров-консерваторов.

На сайте кабинета министров Великобритании говорится, что Ларри имеет официальный статус главного мышелова Кабинета министров. Он находится в резиденции с 15 февраля 2011 года. Это первый кот, которому присвоен официальный титул главного мышелова.

Британский премьер Стармер приступил к завершению эры Brexit
Политика
Кир Стармер и Олаф Шольц

Сейчас в Великобритании проходят выборы лидера Консервативной партии после ухода в отставку премьер-министра страны Риши Сунака в связи с провальными выборами для своей партии.

Первые два тура состоялись 4 и 10 сентября, на них голосовали только члены парламента. В полуфинал вышли четверо кандидатов, все они члены палаты общин. Это Роберт Дженрик — 33 голоса, Кеми Баденок — 28 голосов, Джеймс Клеверли — 21 голос и Том Тугендхат — 21 голос.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Великобритания кот министр
Материалы по теме
Кто станет лидером британских консерваторов после ухода Риши Сунака
Политика
Карл III принял отставку премьер-министра Сунака
Политика
Сунак признал поражение тори и заявил, что уйдет с поста премьер-министра
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 17:50
В Пензе поставили укрытие от ударов беспилотниковОбщество, 19:56
Зеленский заявил, что систем Patriot у Киева больше заявленногоПолитика, 19:55
Зачем Германия направила свои военные корабли к берегам ТайваняПолитика, 19:53
Лучшая российская теннисистка-юниорка вышла в финал турнира в ТунисеСпорт, 19:47
Обняли и перенесли девушку: в МЧС призвали уступать дорогу пожарнымОбщество, 19:44
Глава РУСАДА назвала фейком статью о сокрытии заключения в деле ВалиевойСпорт, 19:42
Фигуранта дела о завышении цен для «Военторга» не стали отправлять в СИЗООбщество, 19:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему Ким Чен Ын решил увеличить ядерный арсенал КНДР по экспонентеПолитика, 19:28
Британский министр назвал кота Ларри «маленьким ублюдком»Политика, 19:27
Росстат улучшил оценку роста ВВП во втором кварталеЭкономика, 19:25
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:17
ЦБ ужесточил для банков условия заимствований в юаняхФинансы, 19:13
Globaltrans объявил о выкупе расписок и делистинге с МосбиржиИнвестиции, 19:12
Осетины попросили петербургскую фирму снять с продажи пироги со свининойОбщество, 19:00