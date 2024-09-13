Британский министр назвал кота Ларри «маленьким ублюдком»

Ян Мюррей гладит кота Ларри (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Британский министр по делам Шотландии Иан Мюррей назвал главного мышелова Соединенного Королевства, кота Ларри, «маленьким ублюдком», сообщает The Telegraph.

«По словам шотландского министра, кот Ларри — «маленький ублюдок», потому что он не позволил новому кабинету министров сфотографироваться с ним», — написала газета.

По информации издания, на ежегодном ужине CBI Scotland в Глазго Мюррей также сказал, что Ларри был «самым несчастным животным, которое вы когда-либо встречали в своей жизни», и пошутил, что в этом виновато последнее десятилетие премьер-министров-консерваторов.

На сайте кабинета министров Великобритании говорится, что Ларри имеет официальный статус главного мышелова Кабинета министров. Он находится в резиденции с 15 февраля 2011 года. Это первый кот, которому присвоен официальный титул главного мышелова.

Сейчас в Великобритании проходят выборы лидера Консервативной партии после ухода в отставку премьер-министра страны Риши Сунака в связи с провальными выборами для своей партии.

Первые два тура состоялись 4 и 10 сентября, на них голосовали только члены парламента. В полуфинал вышли четверо кандидатов, все они члены палаты общин. Это Роберт Дженрик — 33 голоса, Кеми Баденок — 28 голосов, Джеймс Клеверли — 21 голос и Том Тугендхат — 21 голос.