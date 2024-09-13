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Осетины попросили петербургскую фирму снять с продажи пироги со свининой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Высший совет осетин» потребовал от производителя из Санкт-Петербурга — фирмы «Дары Осетии» — исключить из ассортимента осетинские пироги с начинкой из свинины и курицы, следует из сообщения общественного движения в телеграм-канале.

Совет «направил в адрес предпринимателя письмо с указанием на значение осетинских пирогов и несоответствие их продукции названию», уточнили там. Компанию возглавляет Кирилл Барышев.

В организации сказали, что осетинские пироги никогда не изготавливались со свининой или курицей. Там подчеркнули, что у культового блюда есть две функции, важнейшая из которых — сакральная. «Тремя пирогами мы обращаемся к Всевышнему с благодарностью за землю и жизнь, которую он нам дал», — отметили в совете.

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Осетины традиционно на всех мероприятиях, кроме траурных, ставят на стол три вида осетинских пирогов. Чаще всего это уалибах с начинкой из сыра, цахараджын — с листьями свеклы, фыдджын — с мясом (чаще говядиной) или картофджын — с картошкой. Также бывают кабускаджын (с капустой), давонджын (с черемшой) и другие. Форма пирогов обычно круглая, диаметр — до 35 см. На религиозные праздники пекут также треугольные пироги с сырной начинкой (артадзыхонта).

«Птица и свинья считаются «грязными», «нечистыми» животными и в истории осетинского народа никогда не то что не изготавливались, но и считались святотатством. Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции», — говорится в заявлении совета.

В связи с этим общественники требуют изменить рекламу и исключить из нее «нехарактерную для осетинской кухни продукцию», а также советуют проконсультироваться с представителями народа перед представлением его продукции.

РБК обратился за комментарием в «Дары Осетии».

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Санкт-Петербург выпечка Осетия еда
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