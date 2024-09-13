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Политика ,  
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Захарова рассказала о красном дипломе Дипакадемии МИДа у Ирады Зейналовой

Ирада Зейналова
Ирада Зейналова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение журналиста-международника Ирады Зейналовой на пост посла России на Маврикии, рассказала о ее красном дипломе.

«Кстати, Ирада не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипакадемии МИД России», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

Путин назначил Ираду Зейналову послом на Маврикии
Политика
Ирада Зейналова

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Зейналову на должность посла России в Республике Маврикий.

До нее этот пост с сентября 2017 года занимал Константин Климовский.

Про обучение в Дипломатической академии МИД России Зейналова рассказала в 2022-м. В мае 2024 года она выпустилась из академии, получив высшее дипломатическое образование.

Зейналова начала работать на телевидении в 1997 году. Она делала репортажи для программы «Вести недели» на телеканале «Россия», в 2003 году ушла работать на «Первый канал».

С 2012-го по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу «Воскресное время» на «Первом канале». Осенью 2016 года журналистка приступила к работе на НТВ, где вела итоговую новостную передачу.

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Мария Захарова Ирада Зейналова Маврикий красный диплом
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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