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Сотрудника ГИБДД осудили за подделку анализа мочи воронежского депутата

Лискинский районный суд Воронежской области вынес приговор бывшему полицейскому, который подделал анализ мочи воронежского экс-депутата, сбившего насмерть пенсионерку, сообщает пресс-служба суда.

«Лискинский районный суд приговорил 48-летнего экс-сотрудника ГИБДД А. Ч. к 1 году принудительных работ за подделку анализа мочи бывшего воронежского депутата А. Ш.», — говорится в сообщении.

Имя полицейского и депутата пресс-служба не уточняет. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о бывшем депутате Анатолии Шабанове.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение полномочий. Ему также запретили занимать должности в органах государственной власти на один год.

В последнем слове полицейский признался и просил суд строго его не наказывать. Он также просил изменить статью на более мягкую — ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса — фальсификация доказательств. Гособвинение запрашивало для него наказание в виде двух лет принудительных работ с лишением специального звания.

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Фото:УМВД России по Ярославской области

ДТП произошло 27 мая 2023 года. Тогда на пешеходном переходе пенсионерка попала под колеса автомобиля Lexus LX 570, которым управлял экс-депутат. Пострадавшая умерла в больнице.

Лискинский суд 5 сентября 2024 года приговорил его к двум годам колонии-поселения. Бывшего депутата также лишили водительских прав на 2,5 года. Гособвинение просило для него десять лет лишения свободы, но суд назначил более мягкое наказания из-за того, что экс-депутат тяжело болен, уточнила пресс-служба.

В то же время экс-депутата уже обвиняли в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

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Теги
Воронежская область депутат ГИБДД ДТП
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