«Ростех» сообщил о первом полете усовершенствованного вертолета Ка-32А11М

Вертолёт Ка-32А11М (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Модернизированный вертолет Ка-32А11М совершил свой первый полет, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Там уточнили, что холдинг «Вертолеты России» поднял в воздух первый серийный образец обновленного вертолета.

В машину установили новые двигатели с системой автоматического управления и комплекс радиоэлектронного оборудования с очками ночного видения для пилотов.

Полет прошел на летно-испытательной станции Кумертауского авиационного производственного предприятия «Вертолетов России». Машина выполнила несколько маневров, доказав устойчивость и управляемость машины, а также работоспособность нового оборудования.

Первый заместитель генерального директора «Ростех» Владимир Артяков отметил, что Ка-32А11М стал самой совершенной версией машины семейства Ка-32.

В середине июля «Ростех» также провел испытания новых бронепанелей, которые способны защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных беспилотников.

Разработка предназначена для защиты стационарных объектов от осколков и пуль, их разработал «НИИ Стали», который входит в концерн «Калашников».