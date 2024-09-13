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Политика ,  
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ОАЭ напомнят Трампу о его сделке по F-35 в случае победы

Reuters: ОАЭ возобновят переговоры с США о покупке F-35 в случае победы Трампа
Истребитель F-35
Истребитель F-35 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют возобновить переговоры с США о поставках истребителей F-35 в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, ОАЭ попросят новую администрацию Трампа «соблюдать» сделку 2021 года.

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Фото:Reuters

В январе 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ОАЭ подписали контракт о покупке 50 истребителей F-35 и 18 дронов перед приведением Джо Байдена к присяге. Общая сумма заказа — $23,37 млрд.

США надеялись заключить сделку в декабре, когда пост президента занимал Дональд Трамп, однако переговоры затянулись. Позднее администрация Байдена объявила о заморозке нескольких сделок по продаже оружия, в том числе с Эмиратами.

F-35 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin.

По данным Financial Times, решение о переоценке сделки в 2021 году было принято после анализа ее экономической эффективности, а также технических требований и ограничений.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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