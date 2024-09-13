Полиция нашла одну из самых известных работ Бэнкси и задержала воров
Полицейские нашли одну из самых известных картин британского уличного художника Бэнкси «Девушка с воздушным шаром», которая 8 сентября была украдена из галереи в Лондоне, сообщает Reuters.
На картине изображена молодая девушка, тянущаяся к красному воздушному шару в форме сердца.
По словам полиции, картина будет возвращена в галерею. Обвинения в краже со взломом были предъявлены двум мужчинам в возрасте 47 и 53 лет. Они остаются под стражей.
Девочку с шаром в виде сердца Бэнкси впервые нарисовал в виде граффити в 2002 году. Эта работа является частью серии рисунков и трафаретов художника с одним сюжетом.
Одна из версий была частично уничтожена после того, как в 2018 году ушла с молотка за более чем 1,4 млн фунтов стерлингов.
Сразу же после объявления об окончании торгов на аукционе Sotheby's полотно на глазах у присутствующих прошло через шредер, который был встроен в раму.
В Sotheby's заявили, что впервые в истории торгов произведение искусства разрезало себя на части после финального удара молотка. Граффити «Девочка с шаром», выполненное на трафарете, считается одной из самых известных работ художника.
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