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Страны НАТО стали участницами военных действий на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что США, Германия, Франция и Великобритания обсуждают возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по российской территории. «Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях», — отметил Володин.

По мнению спикера Госдумы, «на самом деле США и их союзники по факту пытаются сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России». Все это является прямым доказательством того, что под видом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле воюет НАТО, уточнил Володин.

«Раньше это были советники и инструктора, теперь — наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — сказал Володин.

«НАТО стало участником военных действий на Украине. Они ведут войну с нашей страной», — заключил он.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он отметил, что Украина не в состоянии наносить такие удары самостоятельно, это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Украина не располагает.

Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить наносить удары высокоточными ракетами вглубь России, объясняя это военной необходимостью.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.