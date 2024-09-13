Бакальчук назвал иллюзорным и бесперспективным в суде долг в ₽30 млрд

Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Заявления объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) о долге «ВБ Девелопмент» в 30 млрд руб. — это попытка дискредитации, поскольку обязательства по этому долгу еще не наступили. Об этом заявил РБК учредитель «ВБ Девелопмент» (проектное подразделение Wildberries) и супруг основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук.

«Долг в 30 млрд руб., о котором заявляют РВБ, — это условный, иллюзорный долг по неотработанным авансам, по которым обязательства у «ВБ Девелопмент» еще не наступили. Это откровенная манипуляция цифрами в попытке дискредитировать работу «ВБ Девелопмент», — заявил Бакальчук.

«ВБ Девелопмент» возводит свыше 4 млн кв. м складов общей стоимостью 120 млрд руб. По словам Бакальчука, кредиторская задолженность возникает из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс за работу и закупку материалов. Как только будут подписаны акты о принятии работ, этот долг исчезнет.

Предприниматель подчеркнул, что это повсеместная практика в строительной сфере, и в объединенной компании РВБ это тоже понимают, поэтому в компании не получили судебный иск Wildberries на 27 млрд руб.

«И мы, и братья Мирзоян понимают, что судебных перспектив у них нет», — сказал Бакальчук.

В августе РВБ заявила, что «ВБ Девелопмент» должна головной компании более 30 млрд руб. в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров компании в регионах.

13 сентября в пресс-службе компании сообщили, что «ВБ Девелопмент» не выполнила обязательства более чем по 60 договорам, и РВБ собирается подать иск на сумму 27 млрд руб.

В пресс-службе Wildberries отметили, что перечислили подразделению авансовые платежи, а оно не предоставило документы, подтверждающие оказание услуг и выполнение работ. РВБ потребовала от «ВБ Девелопмент» отчитаться по полученным платежам либо вернуть их в течение пяти рабочих дней.

Бакальчук сообщал, что Wildberries приостановила строительство складов по всей России и в странах СНГ и без объяснения причин отказалась перечислять 1 млрд руб. субподрядчикам, из-за чего заморожены оказались более 30 объектов. В Wildberries в ответ заявили, что стройка продолжается и будет закончена в срок.