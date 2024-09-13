Захарова оценила деятельность британских дипломатов как «ущерб народу»

Деятельность названных ФСБ британских дипломатов вышла за рамки международных конвенций и была направлена на нанесение ущерба российскому народу. Такую оценку в интервью ТАСС дала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение ФСБ, которая сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве из-за того, что в их работе нашли признаки разведывательно-подрывной деятельности.

«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов», — сказала Захарова.

По ее словам, дипломаты Великобритании в Москве вышли «далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями».

Захарова отметила, что важнее все-таки не формальная сторона вопроса о соблюдении дипломатических конвенций, а участие в «акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу».

ФСБ в своем сообщении называла директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании главной структурой, координирующей «подрывную политику» на российском направлении и в СНГ. В спецслужбе считают, что после начала военных действий на Украине директорат был преобразован в спецслужбу, задачей которой стало «нанесение стратегического поражения» России.

С мая 2023 года этот директорат возглавляет Крис Аллан, до этого он работал в департаменте международной торговли и был послом Великобритании в Узбекистане.