Захарова оценила деятельность британских дипломатов как «ущерб народу»
Деятельность названных ФСБ британских дипломатов вышла за рамки международных конвенций и была направлена на нанесение ущерба российскому народу. Такую оценку в интервью ТАСС дала официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Так она прокомментировала решение ФСБ, которая сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Великобритании в Москве из-за того, что в их работе нашли признаки разведывательно-подрывной деятельности.
«Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов», — сказала Захарова.
По ее словам, дипломаты Великобритании в Москве вышли «далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями».
Захарова отметила, что важнее все-таки не формальная сторона вопроса о соблюдении дипломатических конвенций, а участие в «акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу».
ФСБ в своем сообщении называла директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании главной структурой, координирующей «подрывную политику» на российском направлении и в СНГ. В спецслужбе считают, что после начала военных действий на Украине директорат был преобразован в спецслужбу, задачей которой стало «нанесение стратегического поражения» России.
С мая 2023 года этот директорат возглавляет Крис Аллан, до этого он работал в департаменте международной торговли и был послом Великобритании в Узбекистане.
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