Жители курского приграничья дали показания о вторжении ВСУ
Несколько тысяч жителей приграничья Курской области дали показания против Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС представитель военных следственных органов СК подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.
По делу о вторжении ВСУ в регион допрошены и признаны потерпевшими несколько тысяч мирных граждан, сказал он. «Рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — отметил Горяченков.
Всего в деле о нападении армии Украины на Курскую область уже более 200 томов.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои. К 22 августа из восьми регионов — граничащих с Украиной и Курской АЭС — выехали 133 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.
По данным на 12 августа, под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов — позднее данные не обновлялись. Спустя месяц Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в регионе.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
По Земле ударит облако солнечной плазмы
Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области
Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»
Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%
Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области
Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос
Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов