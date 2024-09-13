 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жители курского приграничья дали показания о вторжении ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Несколько тысяч жителей приграничья Курской области дали показания против Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС представитель военных следственных органов СК подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.

По делу о вторжении ВСУ в регион допрошены и признаны потерпевшими несколько тысяч мирных граждан, сказал он. «Рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — отметил Горяченков.

Всего в деле о нападении армии Украины на Курскую область уже более 200 томов.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. К 22 августа из восьми регионов — граничащих с Украиной и Курской АЭС — выехали 133 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.

По данным на 12 августа, под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов — позднее данные не обновлялись. Спустя месяц Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в регионе.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Следственный комитет мирные жители показания
Материалы по теме
МВД объявило в розыск приехавших с Украины в Курскую область журналистов
Политика
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Над Курской областью сбили четыре бомбы и два дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
Над Россией за ночь сбили 20 дроновПолитика, 07:33
Как Артем Дзюба добрался до Тольятти: его карьерный путь в фотографияхСпорт, 07:30
Минобороны заявило о «новом измерении» после атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 07:26
Жители курского приграничья дали показания о вторжении ВСУПолитика, 07:19
Суд арестовал имущество семьи топ-менеджера «Росатома» на ₽100 млнОбщество, 07:04
«Седовласая экономика». Почему для бизнеса старики стали важнее зумеровPro, 07:01
Банкиры предложили поднять лимит для рассрочки без переплат до ₽60 тыс.Финансы, 07:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Китай потребовал от США не навязывать «лечение собственных болезней»Политика, 06:54
ВОЗ оценила в 10 млн число украинцев с риском психических расстройствОбщество, 06:24
Суд потребовал от «Яндекса» доплатить ₽1,67 млрд налоговБизнес, 06:13
Маск поделился плохим предчувствием после слов Путина о НАТО и УкраинеПолитика, 05:45
Над Брянской областью за ночь сбили семь дроновПолитика, 05:27
Трамп заявил, что Байден не ворочается по ночам из-за УкраиныПолитика, 05:12
Брянский губернатор предложил не принимать в вузы без «природного дара»Общество, 05:11