Несколько тысяч жителей приграничья Курской области дали показания против Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС представитель военных следственных органов СК подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.

По делу о вторжении ВСУ в регион допрошены и признаны потерпевшими несколько тысяч мирных граждан, сказал он. «Рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — отметил Горяченков.

Всего в деле о нападении армии Украины на Курскую область уже более 200 томов.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. К 22 августа из восьми регионов — граничащих с Украиной и Курской АЭС — выехали 133 тыс. человек. Президент России Владимир Путин назвал «священным долгом» военных выдавить украинскую армию из Курской области.

По данным на 12 августа, под контроль ВСУ перешли 28 населенных пунктов — позднее данные не обновлялись. Спустя месяц Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в регионе.