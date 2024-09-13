В США не ответили на слова Путина об участии НАТО в конфликте на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала комментировать слова российского президента Владимира Путина о том, что разрешение Украине наносить удары оружием большой дальности по России будет означать вовлеченность стран НАТО в конфликт.

Жан-Пьер спросили, обеспокоены ли в Вашингтоне заявлением Путина. «Я не собираюсь вдаваться в гипотетические рассуждения. Я не собираюсь вдаваться в обсуждения внутренней политики», — ответила она (цитата по C-Span). Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что Москва может прекратить конфликт в любой момент.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить наносить удары высокоточными ракетами вглубь России, объясняя это военной необходимостью. Применение такого оружия «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявил Путин накануне.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.