В Пентагоне по ошибке заявили о стремлении защитить суверенитет России
Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга по ошибке заявил, что США сосредоточены на помощи России в защите ее суверенитета. Трансляцию вел C-Span.
«Мы сфокусированы на том, чтобы дать возможность России защищать свой суверенитет», — сказал он, имея в виду оказание помощи Украине.
Райдер добавил, что Вашингтон к наступлению зимы хочет убедиться, что у Киева есть необходимые системы противовоздушной обороны, средства защиты критической инфраструктуры, а также боеприпасы и бронетехника, необходимые украинским солдатам.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября сообщил о новом пакете военной помощь для Украины. По его словам, $325 млн направят на восстановление энергетики, $290 млн — на обеспечение мирного населения водой и продовольствием, еще $102 млн — на разминирование.
Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Москве не раз подчеркивали, что она не изменит ход военной операции и является препятствием для начала мирных переговоров.
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