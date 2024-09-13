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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне по ошибке заявили о стремлении защитить суверенитет России

Сюжет
Военная операция на Украине

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга по ошибке заявил, что США сосредоточены на помощи России в защите ее суверенитета. Трансляцию вел C-Span.

«Мы сфокусированы на том, чтобы дать возможность России защищать свой суверенитет», — сказал он, имея в виду оказание помощи Украине.

Райдер добавил, что Вашингтон к наступлению зимы хочет убедиться, что у Киева есть необходимые системы противовоздушной обороны, средства защиты критической инфраструктуры, а также боеприпасы и бронетехника, необходимые украинским солдатам.

США передадут Украине еще $700 млн на энергетику и разминирование
Политика
Фото:Oleksandr Klymenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября сообщил о новом пакете военной помощь для Украины. По его словам, $325 млн направят на восстановление энергетики, $290 млн — на обеспечение мирного населения водой и продовольствием, еще $102 млн — на разминирование.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Москве не раз подчеркивали, что она не изменит ход военной операции и является препятствием для начала мирных переговоров.

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