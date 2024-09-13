Британские военные сопроводили российские корабли в Ла-Манше
Фрегат HMS Iron Duke Военно-морских сил (ВМС) Великобритании сопроводили три российских корабля и один танкер в водах Ла-Манша и Северного моря на прошлой неделе, говорится в заявлении Минобороны Великобритании.
В ведомстве отметили, что шестидневная операция прошла в партнерстве с союзниками по НАТО. Сначала HMS Iron Duke сопровождал подводную лодку «Новороссийск» и буксир «Евгений Чуров» через пролив Па-де-Кале в Атлантический океан. Позднее фрегат вернулся в Северное море, где проследил за корветом «Стойкий» и танкером «Язь», продолжили в Минобороны. Обязанности по наблюдению за судами перешли к французским фрегатам, добавили в ведомстве.
Ранее, 10 сентября, начались учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В тренировках примут участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, порядка 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.
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