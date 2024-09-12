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Гейтс назвал две вещи, которые не дают ему спать по ночам

Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Jemal Countess / Getty Images)

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал «большую войну» и новую пандемию вещами, которые не дают ему спать по ночам.

«Много беспорядков» в сегодняшнем мире могут спровоцировать «большую войну. <...> Если мы избежим большой войны, тогда, да, будет еще одна пандемия, скорее всего, в ближайшие 25 лет», — сказал Гейтс в разговоре с CNBC Make It.

Однако для миллиардера важнее не то, произойдет ли вскоре еще одна пандемия, а то, будут ли страны более подготовлены, чем в случае с COVID-19. «Страна, от которой мир ожидал лидерства и которая станет образцом, не оправдала этих ожиданий», — заявил Гейтс, имея в виду США.

Билл Гейтс заявил, что мир совершает те же ошибки в подготовке к пандемии
Общество
Фото:Anindito Mukherjee / Getty Images

В 2022 году Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию», в которой он обвинил правительства разных стран, включая США, в недостаточной готовности к ситуации, произошедшей в 2020 году. В своей книге он дал несколько рекомендаций для стран, включая ужесточение карантинных мер, инвестирование в мониторинг заболеваний и активизацию исследований и разработок вакцин.

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Билл Гейтс

предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года
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