Гейтс назвал две вещи, которые не дают ему спать по ночам
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал «большую войну» и новую пандемию вещами, которые не дают ему спать по ночам.
«Много беспорядков» в сегодняшнем мире могут спровоцировать «большую войну. <...> Если мы избежим большой войны, тогда, да, будет еще одна пандемия, скорее всего, в ближайшие 25 лет», — сказал Гейтс в разговоре с CNBC Make It.
Однако для миллиардера важнее не то, произойдет ли вскоре еще одна пандемия, а то, будут ли страны более подготовлены, чем в случае с COVID-19. «Страна, от которой мир ожидал лидерства и которая станет образцом, не оправдала этих ожиданий», — заявил Гейтс, имея в виду США.
В 2022 году Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию», в которой он обвинил правительства разных стран, включая США, в недостаточной готовности к ситуации, произошедшей в 2020 году. В своей книге он дал несколько рекомендаций для стран, включая ужесточение карантинных мер, инвестирование в мониторинг заболеваний и активизацию исследований и разработок вакцин.
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