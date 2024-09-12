Внучка Муссолини покинет партию премьера Италии как «слишком правую»

Рашель Муссолини (Фото: Zuma / ТАСС)

Внучка итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини Рашель покинет партию «Братья Италии» (Fratelli D'Italia), которую возглавляет премьер-министр страны Джорджия Мелони, из-за слишком правой позиции партии в вопросе прав меньшинств. Об этом со ссылкой на заявление Рашель Муссолини пишет итальянское агентство ANSA.

Политик перейдет в партию «Вперед, Италия» (Forza Italia), которую основал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

«Для меня пришло время перевернуть страницу и присоединиться к партии, которая, как я чувствую, ближе к моим умеренным и центристским взглядам», — сообщила Муссолини.

Бенито Муссолини — лидер Национальной фашистской партии Италии XX века. Он возглавлял Италию как премьер-министр в 1922–1943 годах. После 1936 года его официальным титулом стал «Его Превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, Дуче фашизма и основатель империи». Был казнен в 1945 году.

Как пишет Reuters, решение покинуть партию Муссолини приняла после того, как поспорила с Мелони. Предметом их разногласий стал вопрос половой принадлежности алжирской боксерши Иман Хелиф, которая завоевала золото на Олимпиаде в Париже, несмотря на провал гендерного теста.

Мелони назвала поединок Хелиф с китаянкой Ян Лю несправедливым. Муссолини возразила, что Хелиф является женщиной, так как обратное пока не доказано, и назвала боксершу «жертвой недостойной охоты на ведьм».