Путин заявил о «расчеловечивании» мировых правящих режимов

Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Многие современные политики утратили приверженность культуре и нарушают нравственные границы, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в здании Главного штаба государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

По словам президента, в результате такого поведения политической элиты граждане их стран «как должное» воспринимают дискриминацию по этническому, национальному и религиозному признаку и ксенофобию (нетерпимость к чужому. — РБК).

«Все мы знаем, как быстро в такой ситуации наступает расчеловечивание правящих режимов и к каким приводит последствиям для конкретных семей, людей», — сказал Путин, объяснив, почему подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Президент подчеркнул, что Россия таким образом поддерживает именно свои ценности, а не борется с чужими, и в этом заключается различие между отечественными властями и «оппонентами».

Соответствующий указ Путин подписал 19 августа 2024 года. Теперь иностранцы, которые поддерживают российские ценности, могут обратиться за разрешением на временное проживание в стране на три месяца вне квоты и не сдавая при этом экзамены на знание русского языка и истории страны. Такие экзамены обязательны для мигрантов.

Мера распространяется на граждан тех стран, власти которых навязывают своему населению «деструктивные неолиберальные идеологические установки». Список таких государств должен составить МИД России.