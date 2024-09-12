Путин и патриарх Кирилл встретились в Александро-Невской лавре

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Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где пообщался с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и патриарх при встрече на постеленном на улице ковре трижды расцеловали друг друга в щеки, обменялись несколькими репликами, после чего прошли в храм.

Глава государства также поклонился мощам святого благоверного князя Александра Невского и возложил цветы к могиле великого русского полководца Александра Суворова, похороненного в лавре.

Патриарх, в свою очередь, преподнес президенту образ благоверного князя Невского, «покровителя родного для нас с вами града, чтобы он хранил вас, как воин укреплял особенно в тех случаях, когда силы нужны оберегать Россию».

В четверг, 12 сентября, Русская православная церковь отмечает 300-летие перенесения мощей князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.