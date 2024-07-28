Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом князя Александра Невского, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства приехал в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге после парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Вместе с патриархом президент осмотрел церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и церковь в честь князя Александра Невского.
«По завершении осмотра патриарх Кирилл вручил Владимиру Путину орден святого благоверного великого князя Александра Невского первой степени», — сообщили в Кремле.
Орден Александра Невского был учрежден в 1942 году. Им награждаются госслужащие, отличившиеся «особыми заслугами в деле государственного строительства, многолетней добросовестной службой и высокими результатами».
Вручить награду также могут «видным зарубежным политическим и общественным деятелям» и бизнесменам за заслуги при сотрудничестве с Россией и содействие в ее социально-экономическом развитии. Этот орден получали президенты Белоруссии и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, сербский лидер Александр Вучич и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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