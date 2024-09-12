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Главврача медцентра в Татарстане обвинили в мошенничестве на ₽1,6 млн

Главу Центра эпидемиологии Татарстана обвинили в мошенничестве
Елена Сизова
Елена Сизова (Фото: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане обвинили в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следствие считает, что в 2023 году женщина помогла одной фирме победить в аукционе по поставке расходных материалов, которые предназначались центру.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В результате бюджет здравоохранения понес убытки на сумму более 1,6 млн руб. Меру пресечения обвиняемой изберут «в ближайшее время», уточнили в СК. Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили там.

Как пишет местное издание «Бизнес-Онлайн», речь идет о 49-летней Елене Сизовой, которая руководит центром с 1999 года. Она была задержана после допроса. Проверять ее начали еще летом на фоне уголовного дела по распределению контрактов медучреждения. По данным издания, показания на Сизову дал предприниматель, который и выиграл тендер. Он также является фигурантом дела.

В 2023 году в Дагестане в мошенничестве на сумму более 1,7 млн руб. заподозрили главного врача Хасавюртовской центральной городской больницы имени Р.П. Аскерханова. Следствие посчитало, что он вступил в преступный сговор с директором коммерческой организации для хищения бюджетных средств по госконтракту.

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Татарстан главврач больницы мошенничество Следственный комитет
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