Директоров школ и главврачей впервые обяжут декларировать расходы

Власти ужесточат контроль за расходами чиновников. Их обяжут отчитываться о взятых кредитах и платежах по ним, а руководителям госучреждений впервые предпишут декларировать траты

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минтруд разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, которые ужесточат контроль за расходами чиновников, а также руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Соответствующий законопроект глава ведомства Антон Котяков вынес на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности (РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил участвующий в обсуждении источник). По итогам заседания документ был поддержан, сообщил собеседник РБК. Свое согласование также дали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства.

В пресс-службе Минтруда РБК подтвердили, что законопроект был одобрен на заседании правкомиссии 19 июля.

О чем обяжут отчитываться

В первую очередь Минтруд планирует обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений (к ним относятся, например, директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей. Согласно действующим правилам, эти категории граждан обязаны сообщать только о доходах и имуществе, а также об обязательствах имущественного характера. При этом, чиновники уже отчитываются и о доходах, и о расходах.

Нововведение потенциально затронет до 206,6 тыс. россиян: по данным Росстата, на 1 апреля 2022 года в России насчитывается именно столько государственных и муниципальных учреждений.

Минтруд подтвердил, что законопроектом предлагается установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о расходах, в то время как сейчас такие руководители представляют сведения о доходах, имуществе и обязательствах.

В действующем законодательстве под расходами должностных лиц понимаются крупные сделки, совершенные в течение отчетного периода, который составляет один год. Это может быть, например, приобретение имущества, автомобилей, ценных бумаг, цифровых валют. Однако обязательному декларированию они подлежат лишь при условии, что сумма расходов по одной сделке или сумма трат по всем совершенным за отчетный период сделкам превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года.

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Минтруд предлагает дополнить сам список сделок, подлежащих декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. Законопроект расширяет его на взятие и погашение кредитов, а также на все сделки, которые предусматривают рассрочку платежа, в том числе приобретение имущества и рефинансирование кредитов. Ужесточение контроля происходит и с точки зрения субъекта сделки: согласно документу, отчитываться нужно будет и за действия третьих лиц в интересах должностных лиц и их семей. Сообщать о кредитах нужно будет не только руководителям госучреждений, но вообще всем должностным лицам, на которых распространяется регулирование, — от федеральных министров до руководителей госкорпораций.

При этом в законопроекте отмечается, что покупки супруги или супруга должностного лица, совершенные до вступления в брак, не должны учитываться для целей декларирования, как и сделки, оформленные в отчетный период, но до официального вступления лицом в должность.

Инициатива Минтруда, обязывающая руководителей государственных и муниципальных учреждений отчитываться о расходах, устраняет существующий пробел законодательного регулирования, о котором говорится достаточно давно, пояснил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Идентичный по смыслу документ уже вносился в Госдуму парламентом Калмыкии в 2019 году, напомнил он. «Указанный законопроект предлагал закрепить аналогичное положение в законе, однако был отклонен в рамках процедуры второго чтения», — отметил эксперт.

«Расширяется перечень сведений о расходах, которые необходимо представлять, а именно: необходимо будет указывать сведения о получении кредитов (займов) на приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) (впоследствии — сведения о погашении таких кредитов (займов)», — сообщили РБК в Минтруде.

Как изменится контроль расходов

Минтруд предложил изменить основания для контроля за расходами должностных лиц. Если действующее законодательство признавало одним из поводов для этого достоверную информацию о том, что сумма незадекларированной сделки превышает лимит, то теперь контроль будет осуществляться, если лицо вообще не предоставило сведения, либо предоставило неверные и неполные сведения. Кроме того, ведомство считает целесообразным установить для таких нарушений срок исковой давности в десять лет по аналогии с положениями Гражданского кодекса.

«Десятилетний пресекательный срок принятия решения об осуществлении контроля за расходами преследует своей целью установление принципов справедливости, равенства и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, правовой определенности и стабильности гражданского оборота», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если нарушения все же будут выявлены, изъять активы, приобретенные должностным лицом или членами его семьи до его назначения на должность или супругой (супругом) до вступления в брак, будет невозможно.

Такое регулирование распространится только на сделки, заключенные с 1 января 2023 года, а сам законопроект запланирован к вступлению в силу с 1 января 2024 года из-за необходимости осуществления организационных мероприятий. Среди них — актуализация специализированного ПО, а также доведение предполагаемых изменений до сведения всех должностных лиц, следует из документа.

В целом законопроект призван расширить перечень подотчетных лиц, а также закрепить необходимость представления ими сведений о расходах на погашение кредитов, ввиду чего является весьма актуальным, полагает Кузнецов. «При должной реализации предлагаемые изменения покажут себя эффективными в вопросе борьбы с коррупцией, однако достаточно много еще необходимо сделать, чтобы довести этот механизм до уровня соответствия международным стандартам», — отметил он.

В гражданском законодательстве имеются способы сокрытия сделок, в связи с чем нововведения, предложенные законопроектом, не будут действовать в полной своей мере, скептичен член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. Для более полного контроля проверять сделки на элементы коррупции стоило бы лицам, которые их удостоверяют или регистрируют, например, нотариусам. «Это увеличит количество прозрачных сделок, что позволит вовремя и сразу выявлять сделки с элементами коррупции», — констатировал он.

Публичная версия деклараций о доходах, расходах и имуществе существенно отличается от полного документа, который должностное лицо подает в органы антикоррупционного контроля. В публикуемых отчетах, как правило, нет сведений о расходах, о местонахождении имущества и т.д.