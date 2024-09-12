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Политика ,  
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Путин снял Масленникова с должности посла в Черногории

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Владислав Масленников (Фото: Посольство России в Черногории)

Российский президент Владимир Путин подписал указ о снятии полномочий посла в Черногории с Владислава Масленникова, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», — следует из текста указа.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Масленников занимал соответствующую должность с июля 2019 года. Его предшественником на этом посту был Сергей Грицай.

Владислав Масленников родился в 1969 году. В 1991 году он окончил МГИМО МИД СССР, после чего поступил на дипломатическую службу. В 2011 году он был назначен заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества.

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Черногория посол указ полномочия
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