Путин снял Масленникова с должности посла в Черногории
Российский президент Владимир Путин подписал указ о снятии полномочий посла в Черногории с Владислава Масленникова, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории», — следует из текста указа.
Масленников занимал соответствующую должность с июля 2019 года. Его предшественником на этом посту был Сергей Грицай.
Владислав Масленников родился в 1969 году. В 1991 году он окончил МГИМО МИД СССР, после чего поступил на дипломатическую службу. В 2011 году он был назначен заместителем директора Департамента общеевропейского сотрудничества.
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