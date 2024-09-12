Над Курской областью сбили четыре бомбы и два дрона
Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника самолетного типа в приграничном с Украиной районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Минобороны ранее сообщило об одном сбитом беспилотнике самолетного типа над Курской областью. Дрон сбили около 14:30 мск.
ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны ежедневно сообщает об отражении атак украинских сил в регионе, там введены режимы ЧС и контртеррористической операции. Губернатор Курской области Алексей Смирнов накануне сообщил, что из приграничных районов выехали 150 тыс. человек.
12 сентября Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области — Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.
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