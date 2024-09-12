 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Nokian Tyres договорился о производстве шин из бересты

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

Финский производитель шин Nokian Tyres подписал соглашение со шведской компанией Reselo AB о разработке сырья для шин из березовой коры. Об этом сообщается на сайте Reselo.

«Reselo Rubber — это полностью возобновляемый материал, изготовленный из бересты, которая поступает из отходов мировой целлюлозно-бумажной и лесопильной промышленности», — объяснили в пресс-службе компании.

Как рассказал старший менеджер по исследованиям и устойчивому развитию Nokian Tyres Хайни Сиеккинен, лабораторные исследования показали, что Reselo Rubber «демонстрирует большой потенциал для замены традиционных ископаемых материалов в шинах». «Кроме того, этот материал не только возобновляемый, но мы считаем, что его также можно использовать для улучшения характеристик шин», — добавил он.

Nokian Tyres, как отмечается в пресс-релизе, планирует к 2030 году достичь доли возобновляемого или перерабатываемого сырья в своих шинах на уровне 50%.

Nokian Tyres ушла из России. Вот что теперь происходит в компании
Pro
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В России у Nokian Tyres был свой завод, построенный во Всеволожске Ленинградской области в 2005 году. В 2021 году компания произвела 80% своих шин для легковых автомобилей в России.

Однако в 2022 году Nokian Tyres приняла решение уйти с российского рынка, заявив, что после ужесточения санкций против России работа компании в стране нецелесообразна.

В марте 2023 года была завершена сделка, по итогам которой новым владельцем 100% долей в шинном заводе Nokian Tyres в Ленобласти стала компания «Татнефть». Завод стал называться Ikon Tyres.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Nokian Tyres Финляндия шины
Материалы по теме
В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону
Общество
Производитель шин Michelin назвал покупателя своего российского бизнеса
Бизнес
Производитель шин Continental продал российские активы
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Лукашенко заявил об отсутствии агрессии по отношению к ПольшеПолитика, 17:54
Задержали главу ДолгопрудногоПолитика, 17:51
Индийский транзит: почему вырос экспорт российской нефти в ИндиюPro, 17:51
Реальный бизнес. Тест-драйв нового Geely PrefaceАвто, 17:46
Почему искусственный интеллект убивает наукуРБК и Сбер, 17:45
МЧС предложило добавить политзанятия в работу с личным составомПолитика, 17:43
Путин снял Масленникова с должности посла в ЧерногорииПолитика, 17:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Ростове приговорили к 16 годам жителя Севастополя за госизменуПолитика, 17:42
Центробанк установил официальный курс доллара США на 13 сентябряИнвестиции, 17:30
Анна Груздо назначена директором по маркетингу ПСБПресс-релиз, 17:28
Навка запросила у государства ₽29,5 млн на свое ледовое шоуСпорт, 17:22
Лукашенко призвал Армению сохранить с Белоруссией добрые отношенияПолитика, 17:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:17
Отец Блиновского опроверг информацию о задержании сына после допросаОбщество, 17:17