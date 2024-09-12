Nokian Tyres договорился о производстве шин из бересты
Финский производитель шин Nokian Tyres подписал соглашение со шведской компанией Reselo AB о разработке сырья для шин из березовой коры. Об этом сообщается на сайте Reselo.
«Reselo Rubber — это полностью возобновляемый материал, изготовленный из бересты, которая поступает из отходов мировой целлюлозно-бумажной и лесопильной промышленности», — объяснили в пресс-службе компании.
Как рассказал старший менеджер по исследованиям и устойчивому развитию Nokian Tyres Хайни Сиеккинен, лабораторные исследования показали, что Reselo Rubber «демонстрирует большой потенциал для замены традиционных ископаемых материалов в шинах». «Кроме того, этот материал не только возобновляемый, но мы считаем, что его также можно использовать для улучшения характеристик шин», — добавил он.
Nokian Tyres, как отмечается в пресс-релизе, планирует к 2030 году достичь доли возобновляемого или перерабатываемого сырья в своих шинах на уровне 50%.
В России у Nokian Tyres был свой завод, построенный во Всеволожске Ленинградской области в 2005 году. В 2021 году компания произвела 80% своих шин для легковых автомобилей в России.
Однако в 2022 году Nokian Tyres приняла решение уйти с российского рынка, заявив, что после ужесточения санкций против России работа компании в стране нецелесообразна.
В марте 2023 года была завершена сделка, по итогам которой новым владельцем 100% долей в шинном заводе Nokian Tyres в Ленобласти стала компания «Татнефть». Завод стал называться Ikon Tyres.
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