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Единый день голосования ,  
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Депутаты единогласно переизбрали Аксенова главой Крыма

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Единый день голосования
Сергей Аксёнов принимает присягу Главы Республики Крым
Сергей Аксёнов принимает присягу Главы Республики Крым (Фото: Государственный Совет Республики Крым)

Госсовет Республики Крым проголосовал за продолжение работы действующего главы Крыма Сергея Аксенова, который руководит регионом с 2014 года, сообщает пресс-служба госсовета республики.

«Депутаты единогласно избрали главу Республики Крым. По решению крымского парламента им стал Сергей Аксенов», — написано в телеграм-канале.

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В Крыму проходят непрямые губернаторские выборы. Избрание главы региона проходит путем открытого голосования депутатов. Они выбирают из трех кандидатов. Их из числа представленных партиями назначает президент.

Кандидатуру Аксенова на пост главы Крыма предложила партия «Единая Россия». Также на эту должность были предложены представители от КПРФ и партии «Новые люди» — Сергей Богатыренко и Алексей Гуриненко.

Впервые главой Крыма Аксенов стал в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России. 14 апреля Путин назначил его врио главы республики, а осенью того же года крымские депутаты избрали Аксенова главой субъекта.

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Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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