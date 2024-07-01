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Политика ,  
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Глава Керчи подал заявление об отставке после встречи с Аксеновым

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Святослав Брусаков (Фото: kerchadmi / VK)

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Глава региона рассказал, что провел с Брусаковым встречу. «После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.

Обязанности главы администрации возложены на его заместителя Олега Каторгина.

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Подавший в отставку чиновник пока никак не прокомментировал эту информацию.

62-летний Брусаков работал в администрации Керчи с 2021 года, сначала на посту заместителя главы, затем, с октября, возглавил город.

На прошлой неделе Аксенов провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Крыму. По итогам обсуждения исполнения поручений «решено обратиться к депутатам Керченского и Феодосийского горсоветов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главы администрации Керчи Святослава Анатольевича Брусакова и главы администрации Феодосии Игоря Николаевича Ткаченко и объявить им выговоры».

После совещания Аксенов выразил неудовлетворение работой некоторых руководителей. «Благоустройство общественных и дворовых территорий, демонтаж недостроев, обрезка и снос деревьев, покос травы и занижение газонов проводятся неэффективно», — написал он.

Глава Крыма подчеркнул, что до 1 июля муниципальные образования должны выполнить бюджет на 50%, а если этого не произойдет, то руководители будут наказаны.

Каторгину 44 года, в администрации Керчи он работает с 2014 года, заместителем главы стал в мае 2024 года.

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Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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