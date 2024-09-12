Космический турист впервые вышел в открытый космос. Видео
Командир миссии Polaris Dawn американской компании SpaceX, миллиардер Джаред Айзекман стал первым человеком, который вышел в открытый космос в рамках коммерческого полета на орбиту.
Корабль запустили в космос 10 сентября. В ее рамках впервые в открытый космос должны выйти непрофессиональные астронавты.
Они выйдут в скафандрах, которые разработала компания SpaceX. Полет продлится пять суток.
Полет организовал американский миллиардер Джаред Айзекман (состояние, согласно данным Forbes, — $1,9 млрд). Он основал компанию Shift4 Payments по обработке розничных платежей. Также он соучредитель компании Draken International, которая готовит военных пилотов и владеет крупнейшим частным парком военных самолетов.
Также на корабле полетели бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA, главный инженер по космическим операциям компании Анна Менон.
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