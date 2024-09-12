Актер Борис Щербаков рассказал о перенесенном сердечном приступе
Актер Борис Щербаков выписался из больницы после перенесенного сердечного приступа. Об этом артист рассказал РБК.
«Меня довел департамент госимущества. Он меня довел, поэтому лег в больницу на два дня», — заявил актер.
Артист не уточнил конкретную причину, которая привела к проблемам со здоровьем. Супруга Щербакова Татьяна Бронзова сообщила «РИА Новости», что актер попал в больницу 10 сентября.
В январе 2023 года Щербакова доставили в больницу с коронавирусом. Позднее сын артиста уточнил, что его госпитализировали из-за проблем с сердцем на фоне ОРВИ.
Борису Щербакову 74 года. Он работал во МХАТе с 1972 года, затем в МХТ им. А.П. Чехова. В 1994 году получил звание народного артиста. Актер сыграл около 200 ролей в художественных фильмах и сериалах, включая кинокартины «Легенда № 17», «Спасти Ленинград» и сериал «Убойная сила 4». Кроме этого, Щербаков вел передачи «Доброе утро», «Наше кино» и «Последний день».
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